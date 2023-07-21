Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopter yolluyor

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Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 4’üncü gününde devam ediyor.

Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.

Yunanistan'ın yangınla mücadelesine bir destekte Türkiye'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.

İletişim Başkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.



Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.