Türkiye'de 100'üncü yıl coşkusu! Anıtkabir 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi ağırladı

Türkiye 100 yaşında...
Tüm yurtta kutlanan Cumhuriyet'in 100. yaşı, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte törenler, etkinlikler ve ziyaretler başladı.
Bu kapsamda en önemli ziyaret adreslerinden biri de Cumhuriyet'in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir...
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti.
Devlet erkanının ayrılmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
"1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi"
Bunun ardında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış