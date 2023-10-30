Türkiye'de 100'üncü yıl coşkusu! Anıtkabir 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi ağırladı Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında genciyle yaşlısıyla 1 milyon 182 bin 425 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini ifade ederek bunun yeni rekor olduğunu vurguladı.

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Türkiye 100 yaşında...

Tüm yurtta kutlanan Cumhuriyet'in 100. yaşı, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte törenler, etkinlikler ve ziyaretler başladı.

Bu kapsamda en önemli ziyaret adreslerinden biri de Cumhuriyet'in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir...

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti.

Devlet erkanının ayrılmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

"1 milyon 182 bin 425 ziyaretçi"

Bunun ardında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: