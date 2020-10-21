Türkiye’de 13 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 67 oldu

Emniyet güçlerince 9 Ekim'den bu yana 29 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında ise gözaltına alınan 418 kişiden 93'ü tutuklandı.

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılarak satılan sahte içki, insan sağlığına ciddi zararlar verdiği gibi ölümlere de neden oluyor.

Kırıkkale ve İzmir'de aynı gün sahte içkiden kaynaklı ölümlerin yaşandığı 9 Ekim'den bu yana farklı illerde çok sayıda kişi, metil alkol nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İzmir'de 16 Ekim'de özel bir hastaneye başvuran Harun Reşit Ç. (49), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI GÜN CAN VERDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 56 yaşındaki Hasan Topal, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nazilli ilçesinde de görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran ve metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö. (64) öldü.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 67 OLDU

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 27, İstanbul'da 10, Kırıkkale ve Aydın'da 7'şer, Mersin'de 6, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye çıktı.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 93'E ÇIKTI

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonlar da sürüyor.

Emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana 29 ilde düzenledikleri operasyonlarda 418 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 93'ü tutuklandı. Bazı şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bu operasyonlarda çok miktarda sahte alkol de ele geçirildi.