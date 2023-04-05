Türkiye'de 20 yıllık süreçte hayata geçirilen yerli ve milli icraatlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye'nin Yerli Gücü Kampanyası'nda, 20 yıldır yurtta gerçekleştirilen icraat ve yatırımlar gösterildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye’nin son 20 yıldaki yerli ve milli atılımlarını ortaya koyan “Türkiye’nin Yerli Gücü” Kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiği icraatlar ve yatırımlar ile başarı hikayeleri anlatılıyor.

Türkiye’nin enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya sanayisine, haberleşmeden teknolojiye yaptığı devrim niteliğindeki yatırımlara dikkat çekilen kampanyada, Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmaya devam edileceği vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanya kapsamında hazırlanan filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yere göğe sığmayan bitmek bilmeyen enerjimizle yola devam"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam!

"Daha çok üreteceğiz daha çok emek vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha çok üreteceğiz, daha çok emek vereceğiz.” sözlerine yer verilen filmde, çeşitli sektörlerde yapılan yerli ve milli hamleler gösteriliyor.

Altun, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayisinden enerjiye, ulaşımdan sağlığa, haberleşmeden teknolojiye kadar bir çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin atılan adımlar, yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar ile bölgesinde ve dünyada güçlü bir aktör haline geldiğini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılında ülkemizi daha güçlü bir konuma taşıyacağız"

Kampanya ile son 20 yılda yazılan başarı hikayelerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarını bildiren Altun, şöyle devam etti;