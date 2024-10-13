Türkiye'de 200 binden fazla Suriyeli adres kaydını yenilemedi

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili verileri güncellemek için sürdürdüğü çalışmalar sona eriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın adres tahkikatı uygulaması ile Türkiye’de bulunan Suriyelilerin adresleri güncellendi.

Çalışmanın sonunda Türkiye'ye sığınan 200 binden fazla Suriyeli adresini güncellemedi.

Adreslerini güncellemeyenler için önce 90 gün, sonrasında ise 60 günlük süre tanındı. 60 günlük süre bu ay sonunda dolacak.

SON TARİH: 1 KASIM

1 Kasım 2024 tarihinden itibaren güncelleme yapmayan bu sığınmacıların kayıtlarının silineceği bildirildi.

200 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ADRES GÜNCELLEMESİ YAPMADI

Şu ana kadar, daha önce kayıtlı olduğu halde, 200 binden fazla Suriyelinin adres güncellemesi yapmadığı belirtildi.

Bu kişilerin daha önce kayıtlı oldukları adreslere de gidildi ancak verilen adreslerde bulunmadıkları tespit edildi.

KAYDINI YENİLEMEYENİN KAYDI SİLİNECEK

Ay sonuna kadar adres güncellemesi yapmayan Suriyelilerin kayıtları silinecek.

Bu kişilen kaçak konumuna geçecek ve böylece devletten hiçbir hizmet alamayacak.

YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA ÇIKMA İHTİMALLERİ VAR

Güvenlik kaynakları ise adres güncellemesi yapmayan 200 binden fazla Suriyelinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıktıklarının tahmin edildiğini dile getiriyor.

BU SÜREÇTE BİR HİZMET ALDILAR MI KONTROL EDİLDİ

Bu kişilerle ilgili Millî Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına yazılar yazıldığı biliniyor. Böylelikle bir hizmet alıp almadıklarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Ancak bu 200 bin kişinin böyle bir kaydı bulunmuyor.

KASIM AYINDA TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI NETLEŞECEK

Adres güncellemesi için tanınan sürenin dolacağı kasım ayı başından itibaren Türkiye’deki Suriyelilerin net sayısının da ortaya çıkacağı belirtildi.

Bu rakamın 2 milyon 900 binin altında çıkması bekleniyor.

Eski adres kayıtlarına göre Türkiye’deki Suriyeli sayısı halen 3 milyon 100 bin olarak görülüyor.

DÖNÜŞLER ARTTI

2024 yılı içinde önceki yıllara oranla Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin de arttığı ifade ediliyor.

Aylık ortalama 11 bin Suriyelinin, Türkiye’nin Suriyede oluşturduğu dört ayrı güvenlik bölgesine gittiği belirtildi.

2016 yılından bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının yaklaşık 720 bin olduğu aktarıldı.