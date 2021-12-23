Türkiye'de 2021 yılında yaşanan önemli olaylar

Koronavirüs ile mücadeleye yönelik atılan adımlar, Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve orman yangınları 2021 yılına damga vurdu.

Her yıl Türkiye ve dünya gündemini sarsan binlerce olay yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl gibi koronavirüs gölgesinde geçen 2021 yılında da, çok sayıda önemli olay yaşandı.

2021, koronavirüsle mücadeleye yönelik atılan adımlardan yerli aşı çalışmaları, orman yangınları ve Karadeniz'de yaşanan sele kadar çeşitli konularda hareketli bir yıl oldu.

Tüm yıl yaşanan olaylardan öne çıkanlar, ay sıralamasına göre derlendi.

OCAK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide Kovid-19'un İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlatırken protestocuların Kabe fotoğrafını yere sermesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.

ŞUBAT

Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.

MART

Kovid-19 ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilen mart ayında yerli aşı çalışmaları hız kazandı, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı adayının Faz-2 çalışmasının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı. "İstanbul Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı, Yüksek Mahkeme eksiklik bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi başsavcılığa iade etti. Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

NİSAN

Türkiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında nisan sonundan başlayarak 17 Mayıs'a kadar süren ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren "tam kapanma" dönemine girdi. Bu tarih aralığında üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi, şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi oldu, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil eğitim kurumlarının tümünde yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi. Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

MAYIS

2021'in mayıs ayında, Kovid-19 aşısı ve MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisi ilgili gelişmeler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına yönelik tepkiler gündemde yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti. İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı.

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ve 40 yaş üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşlerine ilk doz aşıları yapılmaya başlandı. Kovid-19 aşısının iki dozunu olanların Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilmesine yönelik uygulama başlatıldı.

HAZİRAN

Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi Türkiye'de haziran ayının önemli olayları arasında yer aldı. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki önlemler bu ayda da gündemdeki yerini korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

"Kademeli normalleşme süreci"nin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açarken, Anayasa Mahkemesince kabul edilen yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.

TEMMUZ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi ile Alanya ve Gündoğmuş, Adana, Mersin, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar temmuz ayına damgasını vurdu. Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilerek hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sel ve heyelana, Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sele neden oldu. Yerli Kovid-19 aşısı TURCOVAC'ın 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığı temmuz ayında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı açıklandı, Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki bir evde 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.

AĞUSTOS

Türkiye'de temmuz ayının sonunda çıkan orman yangınları ağustosta da devam ederken Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel, su baskını ve heyelanlar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Kemerköy Termik Santrali boşaltıldı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşları ve TSK personeli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.

EYLÜL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti.

BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer aldığı yeni Türkevi binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Faz-3 çalışmaları devam eden yerli Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başladı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen ve Batı müziğinin Türkiye'deki öncülerinden Durul Gence ekim ayında hayata veda etti. İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı.

KASIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını açıkladı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin karar, itirazların, Danıştay 10. Dairesinin ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da reddedilmesiyle kesinleşti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti. Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı.

ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını açıkladı. Yeni yılda asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak uygulanmasına karar verildi. Görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 varyantı Omicron'un Türkiye'de ilk kez tespit edildiğini duyurdu.