Türkiye'de 2022'de 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı

Adalet Bakanlığınca yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2022'de 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2020'de başlayan e-Duruşma uygulaması, Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Sisteme 2022'de eklenen 574 mahkemeyle e-Duruşmanın uygulandığı hukuk mahkemesi sayısı 2 bin 619'a yükseldi.

Bugüne kadar 515 bin 440 duruşma görüldü

Türkiye genelinde, 2022'de sistem üzerinden 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ise bu sayı 515 bin 440'a ulaştı.

Hukuk mahkemelerinde avukatların çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, 81 il merkezindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirildi.

Duruşmalar, video konferans ile yapılıyor

Sistemle avukatlar, hukuk mahkemelerindeki duruşmalara, sesli ve görüntülü olarak bulundukları yerlerden katılma imkanına kavuştu.

Uygulama, avukatların e-Duruşma talebi başvurusunun ardından hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi ve video konferans yöntemiyle duruşma saati gelince yapılıyor.