Türkiye'de 2023'te 51,5 milyar metreküp doğalgaz sisteme girdi Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2023'te önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 51 milyar 477 milyon 297 bin metreküp oldu.

AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) verilerine göre, geçen yıl hava sıcaklıklarının beklenenden yüksek olmasının etkisiyle doğalgaz talebinde düşüş gerçekleşti.

Bu dönemde, Türkiye'de sisteme verilen doğalgaz miktarı 51 milyar 477 milyon 297 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam 2022'de 56 milyar 11 milyon metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 53 milyar 521 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti.

Böylece, geçen yıl sisteme giren doğalgaz miktarında önceki yıla göre yüzde 8 düşüş görüldü.

Doğalgaz ihracatı da yapan Türkiye'de toplam tüketimle giriş miktarı arasında yüzde 5'e yakın fark olabiliyor.

Gaz girişi en çok ocakta, en az haziranda

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğalgaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 6 milyar 278 milyon metreküple ocak oldu.

En düşük doğalgaz girişi ise 2 milyar 342 milyon metreküple haziranda gerçekleşti.

"Bu yıl için bir sıkıntı öngörmüyoruz"

Öte yandan, Türkiye'de doğal gaz yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada son yıllarda ülkenin doğalgaz altyapısının yapılan yatırımlarla güçlendiğini ve gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak tedarik edebilecek seviyeye ulaştığını bildirmişti.

Önceki yıllarda sanayiye doğal gaz arzında sıkıntılar yaşandığını anımsatan Bayraktar, bu yıl doğalgaz depolarının tamamen dolu olduğunu ifade etmişti.

Bayraktar, "Bu yıl için bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız. Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Karadeniz gazı devrede

Türkiye'nin Karadeniz gazı da ülke enerji sektöründe önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan 2023'te Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen törenle Karadeniz gazı devreye alındı.

Böylece Karadeniz'deki doğalgaz sahasından ilk sevkiyat yapıldı.

Hane halkının kullanımına sunulan Karadeniz gazında ilk fazla üretim 10 milyon metreküp, ikinci fazda ise 40 milyon metreküp olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)