Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşı, savaş olmaktan çıktı.

12 gündür, açık hava hapishanesi olarak adlandırılan ve tel örgülerle çevrilmiş, kapıları tamamen kapalı Gazze şeridi bombardıman altında...

Orantısız güç kullanan İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde açık bir katliama başladı.

Dün gece ise İsrail'in sivillerin bulunduğu El-Ehli Baptist Hastanesinde yaptığı katliam dünyayı ayağa kaldırdı..

İsrail'in bu insanlık dışı saldırısında yüzlerce insan parçalanarak hayatını kaybetti.

Birçok ülkeden İsrail'in bu vahşetine tepki geldi. Milyonlarca insan sokaklara taştı protestolara başladı.

Türkiye'de de hemen her şehirde benzer görüntüler vardı.

Türkiye genelinde camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Hükümetten de buna yönelik bir adım geldi.

Bu kapsamda Türkiye'de 3 günlük yas kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.



Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

En son deprem felaketinde ilan edildi

Türkiye'de en sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.