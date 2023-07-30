Türkiye'de 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altında! İl il Suriyeli sayısı Mülteciler Derneği Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’de toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altına alındı. Öte yandan bu verilerin 531 bin 673'ünün İstanbul'da kayıtlı olduğu belirlendi.

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Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkeden göç devam ediyor...

Yaşanan göç harekatından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlere de geçit verilmiyor.

Bu kapsamda Suriye uyrukluların kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan Mülteciler Derneği 13 Temmuz 2023 verilerine dayanarak il il Suriyeli sayılarının olduğu raporu yayınladı.

Toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıtlı

Yayınlanan rapora göre, Türkiye'de 1 milyon 751 bin 551'i erkek, 1 milyon 577 bin 965'i kadın olmak üzere toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altına alındı.

15-24 yaş aralığındakilerin oluşturduğu genç nüfusun sayısı 631 bin 211. 10 yaşının altında ise 997 bin 727 Suriyeli yaşıyor.

Türkiye'deki kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,4.

İstanbul'da 531 bin 673

Rapora göre İstanbul'da 531 bin 673, Gaziantep'te 436 bin 757, Şanlıurfa'da 325 bin 333 Suriyeli kayıtlı.

Bu illeri Hatay, Adana, Mersin, Bursa ve İzmir takip ediyor.

Suriyeli kayıtlı sayısının en az olduğu iller ise Bayburt, Tunceli ve Hakkari.

Geçen yıl 526 bin 932 kişi ülkesine döndü

İçişleri Bakanlığı, 5 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada 526 bin 932 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Asayiş sorunları nedeniyle ise 19 bin 336 Suriyeli sınır dışı edildi.

48 bin 192 öğrenci var

Devlet üniversitelerinde 48 bin 192 Suriyeli öğrenci eğitim görüyor.

İllere göre Suriyeli sayısı:

Adana: 239 bin 766, Adıyaman: 21 bin 543, Afyonkarahisar: 11 bin 030, Ağrı: 1 bin 170 Amasya: 1 bin 277, Ankara: 90 bin 972, Antalya: 4 bin 775, Artvin: 62, Aydın: 8 bin 414 Balıkesir: 4 bin, 428 Bilecik: 665, Bingöl: 1 bin 218, Bitlis 1 bin 048, Bolu: 4 bin 056, Burdur: 8 bin 820, Bursa: 173 bin 706, Çanakkale: 4 bin 243, Çankırı: 674, Çorum: 3 bin 059, Denizli: 13 bin 489, Diyarbakır: 21 bin 805, Edirne: 623, Elazığ: 12 bin 103, Erzincan: 136, Erzurum:944, Eskişehir: 6 bin 076, Gaziantep: 436 bin 757, Giresun: 299, Gümüşhane: 112, Hakkari: 46, Hatay: 306 bin 924, Isparta: 7 bin 491, Mersin: 235 bin 639, İstanbul: 531 bin 673, İzmir: 135 bin 687, Kars: 156, Kastamonu: 1 bin 863, Kayseri: 81 bin 610, Kırklareli: 1 bin 019, Kırşehir: 1 bin 672, Kocaeli: 52 bin 895, Konya: 119 bin 069, Kütahya: 1 bin 557, Malatya: 31 bin 433, Manisa: 12 bin 879, Kahramanmaraş: 90 bin 458, Mardin: 84 bin 876, Muğla: 10 bin 384, Muş: 1 bin 555, Nevşehir: 12 bin 876, Niğde: 6 bin 471, Ordu: 1 bin 051, Rize: 1 bin 277, Sakarya: 15 bin 126, Samsun: 9 bin 040, Siirt: 4 bin 074, Sinop:196, Sivas: 3 bin 294, Tekirdağ: 12 bin 034, Tokat: 1 bin 163, Trabzon: 3 bin 283, Tunceli: 47, Şanlıurfa: 325 bin 333, Uşak: 2 bin 890, Van: 1 bin 616, Yozgat: 5 bin 199, Zonguldak: 661, Aksaray: 3 bin 874, Bayburt: 53, Karaman: 823, Kırıkkale: 1 bin 701, Batman: 12 bin 256, Şırnak: 2 bin 108, Bartın: 429, Ardahan: 107, Iğdır: 63, Yalova: 3 bin 497, Karabük: 1 bin 453, Kilis: 75 bin 537, Osmaniye: 37 bin 881, Düzce: 1 bin 405