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Türkiye'de 5 günlük hava durumu
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 14:39
- Güncelleme : 27.08.2020 - 14:39
Türkiye, önümüzdeki 5 gün içinde yükselen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor...
Uzmanlar, Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bunaltacağı uyarısında bulunarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.
CEZAYİR'DEN ÇÖL SICAKLARI GELİYOR
Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen çöl sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde, sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.
Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.
Önümüzdeki haftanın başlangıcıyla birlikte hava sıcaklığı, İstanbul'da mevsim normallerine dönecek.
UZMANLAR SICAKLARA KARŞI UYARDI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yükselecek sıcaklıklar, etkisini önümüzdeki hafta da devam ettirecek.
Uzmanlar, Cezayir'den gelen çöl sıcaklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan yarın, Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ
28 AĞUSTOS CUMA
29 AĞUSTOS CUMARTESİ
30 AĞUSTOS PAZAR
31 AĞUSTOS PAZARTESİ
1 EYLÜL SALI