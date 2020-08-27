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    Türkiye'de 5 günlük hava durumu

    Türkiye'ye Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası, yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Pazar günü İstanbul 35 dereceyi görecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 14:39
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 14:39
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    Türkiye'de 5 günlük hava durumu

    Türkiye, önümüzdeki 5 gün içinde yükselen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor...

    Uzmanlar, Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bunaltacağı uyarısında bulunarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

    CEZAYİR'DEN ÇÖL SICAKLARI GELİYOR

    Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen çöl sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde, sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.

    Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

    Önümüzdeki haftanın başlangıcıyla birlikte hava sıcaklığı, İstanbul'da mevsim normallerine dönecek.

    Türkiye de 5 günlük hava durumu #1

    UZMANLAR SICAKLARA KARŞI UYARDI

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yükselecek sıcaklıklar, etkisini önümüzdeki hafta da devam ettirecek.

    Uzmanlar, Cezayir'den gelen çöl sıcaklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Öte yandan yarın, Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

    İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

    28 AĞUSTOS CUMA

    Türkiye de 5 günlük hava durumu #2

     

     

    29 AĞUSTOS CUMARTESİ

    Türkiye de 5 günlük hava durumu #3

    30 AĞUSTOS PAZAR

    Türkiye de 5 günlük hava durumu #4

    31 AĞUSTOS PAZARTESİ

    Türkiye de 5 günlük hava durumu #5

    1 EYLÜL SALI

    Türkiye de 5 günlük hava durumu #6

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