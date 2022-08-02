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    Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi

    Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini duyurdu. Koca, hastalardan 4'ünün iyileştiğini, birinin ise tedavi altında olduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:29
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    Dünyanın yeni korkutucu hastalığı maymun çiçeği...

    Birçok ülkede hem vaka hem de ölüme neden olan hastalık, Türkiye'de de görüldü.

    Hızlı yayılmasa da dehşete düşüren görünümü ve etkileri, büyük korkuya sebep olan maymun çiçeği hastalığına Türkiye'de 5 kişi yakalandı.

    5 maymun çiçeği vakası tespit edildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, hastalardan 4'ünün iyileştiğini, birinin ise tedavi altında olduğunu bildirdi.

    Bakan Koca, "Hastalık yakın temasla bulaşıyor, pandemi riski yok." dedi.

    İlk vaka geçen ay çıktı

    Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası geçtiğimiz ay açıklanmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi duyurup “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.” demişti.

    Türkiye de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi #1

    Maymun çiçeği belirtileri

    Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs…

    Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.

    Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.

    Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor.

    Ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt ağrısı

    Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

    Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun halsizlik var. Bu bulgular ilk 5 gün ön planda.

    Virüsün ilk belirtileri ise ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik…

    Türkiye de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi #2

    Yaraları iz bırakabiliyor

    Ateş düştükten sonra genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

    Çok kaşıntılı olabilen döküntü değişip bir kabuk oluşturuyor ve farklı aşamalardan geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz bırakabiliyor.

    Virüs genellikle kendiliğinden geçiyor ve hastalık 14 ile 21 gün sürebiliyor.


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