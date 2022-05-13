Türkiye’de 5,4 milyon yabancı yaşıyor

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan önemli isimler son verileri açıkladı. Buna göre Türkiye’de 5,4 milyon yabancının olduğu, bunların 3 milyon 768 binini de Suriyelilerin oluşturduğu belirtildi.

Türkiye’de bulunan yabancı nüfus sayısı, şartlı göçmenlik, düzensiz ve kaçak göçmenlerin son durumunu işin içindekiler anlattı.

Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk olan Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdür Doç. Dr. Gökçe Ok, Düzensiz Göçle Mücadele Edenler ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Ramazan Seçilmiş, Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul ve Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, sayı vererek göçmen politikası üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

“Göç İdaresi son derece şeffaf”

Göç İdaresi Başkanlığı’nın göçmen verilerini kamuoyundan sakladığına dair iddiaları değerlendiren Doç. Dr. Gökçe Ok, “Kamunun en aktif, en şeffaf, en dinamik veri sağlayıcı kurumlarından biriyiz. Göç İdaresi son derece şeffaf.” dedi.

“10 milyon sığınmacı falan var deniliyor. Böyle akla seza rakamlar var” diyen Ok, şöyle devam etti:

“5,4 milyon yabancımız var”

“Diyelim ki ‘Göç İdaresi Başkanlığı’ kamuoyundan veri sakladı, buna önce bizim medyamız itiraz eder, bizim sivil toplum örgütlerimiz var, kamunun diğer paydaş kurumları var, üniversitelerimiz var. Akademi sayıyı iyi tutar, verinin kıymetini bilir. Onlar itiraz eder. Her hafta sahadan sayıları ve verileri çekiyoruz, bunları her hafta Cuma günü www.goc.gov.tr resmi internet adresimizdeki istatistik sekmesinden yayınlıyoruz.

Şu anki rakam 5.4 milyon yabancımız var. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamına giren Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verileri alınmış, kayıtları yapılmış, biyometrik verileri alınmış, parmak izlerine kadar tanımlanmış 5,4 milyon insan var. Bunlar 192 farklı ülkeden geliyor.”

“3 milyon 768 bin civarında Suriyeli var”

Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıklayan Ok, “3 milyon 768 bin civarında Suriyeli. Bunlar geçici koruma statüsü verilmiş sığınmacı. 2011’den itibaren Suriye’den gelenler var. 320 bin civarında da Uluslararası Koruma Statüsü verilmiş farklı uyruklardan insanlar var. 1, 4 milyon da ikamet verilmiş insanımız var. Türkün olduğu her yerde mazlum ve mağdur da olur, gelirler bize sığınırlar bu çok açık ve nettir.” dedi.

2016’dan beri 324 bin göçmen geri gönderildi

2016 yılından bu yana 324 bin göçmenin ülkesine geri gönderildiğini aktaran Ramazan Seçilmiş ise düzensiz göçün sebeplerini anlattı.

Seçilmiş, “Türkiye, coğrafi konumu itibariyle, çatışma, siyasi istikrarsızlık ve fakirliğin olduğu doğu ülkelerine göre siyasi istikrar ve refahın olduğu batı uygarlıklarıyla bir köprü konumundadır. Bu nedenle öncelikle bu doğudan batıya göç eden göçmenlerin bir rotasıdır. Bu yüzden bir transit ülke olarak düzensiz göçle karşı karşıya kalmaktadır. 2016’dan bu yana 324 bin düzensiz göçmen ülkesine geri gönderilmiştir. Kolluk birimlerimiz bilir; yabancı ile karşılaşıldığında ilk olarak gümrük ve vergi kontrolü yapılır, bu yabancının ülkemizde yasal kalış hakkı olup olmadığı, güvenlik açısından tehdit oluşturmadığı kontrol edilir.

Bir yabancının düzensiz göçmen olduğu anlaşılır ise fotoğrafları, parmak izleri, biyometrik verileri alınarak emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin entegre olduğu bir veri tabanına kaydedilir. Buna bütün kolluk birimleri ve göç idaresi entegre edilir. Daha sonrasında il göç idaresi müdürlüklerimizce sınır dışı ve idari gözetim kararı alınarak geri gönderme merkezine teslim edilirler. 2015 yılında Bin 740’tı geri gönderme kapasitemiz. Şu anda 20 bin kapasite yönetiyoruz. Bu bizim geri gönderme sürecimizi de hızlandırıyor tabii.” diye konuştu.

Türkiye’de 1 milyon 417 bin 997 ikamet izinli yabancı var

Türkiye’de kalmak isteyen bir yabancının ikamet süreci hakkında bilgiler veren Gözde Özkorul da, “İkamet aslında Türkiye’de bir yabancının kalmasına verilen izin belgesidir ama ikamet izni bir sığınmacıya verilmez. Bir uluslararası koruma statüsü değildir. İkamet almanın en temel özelliği ülkemize yasal olarak giriş yapmış olmasıdır. Mesela şu söyleniyor sığınmacılar ikametgah iznine kalıyor. Hayır, sığınmacı ikamet izni alamaz.

Düzensiz göçmenler burada nasıl ikamet ediyor? Hukuki olarak ikamet izni kavramımız; bir yabancının tüm belgeleriyle, hiçbir sıkıntı yaşamadan ülkemize giriş yapmış olması gerekiyor, giriş yaptıktan sonra da şartlarını sağlayan bir ikamet izni türüne başvurması gerekiyor. Net bir sayı vermek mümkün değil ancak şu an ülkemizde 1 milyon 417 bin 997 ikamet izinli yabancı var. Bunlar 92 farklı ülkeden gelmiş durumda.” şeklinde konuştu.

Gönüllü giden Suriyeli sayısı 500 bine yaklaştı

“Suriyelileri ayrı tutarsak, Afganistan, Irak gibi ülke vatandaşları gibi kendi ülkelerindeki siyasi yönetimden, terör ülkelerinden kaçan insanları biz mülteci olarak kabul etmiyoruz, ‘şartlı mülteci’ olarak değerlendiriyoruz” diyen Muhammet Selami Yazıcı ise gönüllü geri dönüş sağlayan Suriyeli sayısını verdi.

Yazıcı, “Mülteci anlamında biz baskı altındayız. Coğrafi kısıtlamanın kaldırılması konusunda özellikle Avrupa ülkeleri açısından baskı altındayız. Şartlı mülteci ne demektir? Biz bu insanları üçüncü bir ülkeye geçene kadar kendi ülkemizde barındırıyoruz. Mülteci olarak kabul ettiğimizde bu insanların başka ülkeye gitmediği bizim ülkemizde kalmasına izin verdiğimiz anlamına gelir.

Oysaki biz bunu sadece Avrupa ülkelerinden gelenlere veriyoruz ve bu sayıda şu an da 40-50’yi geçmiyor. Gönüllü geri dönüş gerçekleştiren Suriyeli sayısı 497-498 bini buldu. Bu kişiler güvenli bölgelere gidiyorlar. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu sayı 1 milyonu bulmuş olacak.” dedi.

“Pandemiden bu yana göç almıyoruz”

Yeniden söz alan Doç. Dr. Gökçe Ok, Türkiye’nin pandemi başlangıcından bu yana hiç göç almadığını aktardı.

Ok, “Çok iddialı bir şey söyleyeceğim Türkiye pandeminin başlama döneminden itibaren hiç göç almadı. Şu an hiç göç almıyor. Biz Kasım 2017-2018 sonlarından itibaren Türkiye’ye Suriyeli göçmen almıyoruz. Buradan şu anlaşılmasın düzensiz ve kaçak yollarla gelenler bunun haricindedir. Bazı mücbir sebeplerle tabii ki istisna olabiliyor sağlık gibi.

Bizim sosyal medya hesaplarında gördüğümüz sınırlarımıza doğru toplu halde koşan insanların olduğu görüntüler, bot hesaplardan paylaşılan yalan paylaşımlardır. Bizim sınır yönetimimiz çok etkin, hudut nöbeti tutan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları çok etkin. Üstüne üstlük İçişleri Bakanlığımızın İller İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapıp bitirip, sınır yönetimine teslim ettiği bir engelleme kapasitemiz var.” ifadelerini kullandı.