Türkiye'de 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanması bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte geçtiğimiz haftalarda da aşılanma başladı.

İlk olarak huzurevleri ve bakımevlerinde kalan yaşlılar aşılandı.

Bununla beraber örnek teşkil etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi de birinci doz aşılarını yaptırdı.

BİLİM KURULU ÖNERDİ

Bu sabah Türkiye'ye Çin'den 10 milyon doz aşı daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son gelen aşılarla birlikte 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının bugün başladığını duyurdu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibarıyla, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." dedi.

Şu ana kadar Türkiye'de 1 milyon 270 bin 384 kişi aşı oldu.