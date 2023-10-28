Türkiye'de 9 ayda 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi Orman yangınları özellikle yaz aylarının kabusu olmaya devam ediyor. Yangınla mücadele için eleman ve ekipmanlarla destekleme çalışmaları yapılıyor.

AA

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve günlerce süren büyük orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirler artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahalede bulunduğunu açıkladı.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ormanlar, sürdürülebilir orman yönetimi kriterleriyle koruma, rehabilitasyon, yeni yutak alanları oluşturma çerçevesinde modern ormancılık tekniklerine uygun olarak yönetiliyor.

40 bin hektar alanda bozuk orman alanı rehabilitasyonu yapıldı

Bu kapsamda yıl sonuna kadar 40 bin hektar alanda bozuk orman alanı rehabilitasyonu, 14,5 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması ile 40 bin hektar alanda erozyon kontrolü faaliyetinin tamamlanması ve orman varlığının ülke yüzölçümünün yüzde 30'una ulaştırılması bekleniyor.

Orman yangınları doğal afetlerin başında geliyor

Doğal afetlerin başında gelen orman yangınları, mal ve can kaybının yanında, orman varlığının azalmasıyla erozyon, sel, taşkın gibi afetlere zemin hazırlıyor.

Sıcaklıkların artması olumsuz bir etken

İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklıkların artış ve hava neminde azalma orman yangını riski artırıyor. 2021'de yanan 139 bin 503 hektar alanın son 16 yılın toplamından daha fazla olması, söz konusu riskin boyutlarını gösteriyor.

2012-2021 döneminde 8,36 hektar orman alanı yandı

Türkiye ile benzer iklim özelliklerine sahip İspanya ve Yunanistan'da 2012-2021 döneminde yangın vakası başına sırasıyla ortalama 8,79 ve 35,35 hektar orman alanı yanarken Türkiye için bu sayı 8,36 oldu. Geçen yıl 2 bin 160 yangında 12 bin 799 hektar ve eylül 2023 itibarıyla da yılın 9 ayında 2 bin 197 yangında 14 bin 140 hektar orman alanı zarar gördü.

Kara ve hava araç filosu artırılıyor

Orman yangınları ile mücadele kapasitesinin artırılması kapsamında Türkiye kara ve hava araç filosunun artırılmasına, yangınlara müdahale süresinin kısaltılarak zararların en aza indirilmesine, yangınlarda görev alan personelin eğitilmesine yönelik tedbirler alınıyor.

2023 yılı sonuna kadar 260 milyon fidan üretilecek

Yangınlarla mücadelenin yanında orman varlığının artırılmasına yönelik de fidan üretim çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda 2023 yılı sonuna kadar 260 milyon fidan üretimi gerçekleştirilecek. Yine bu yıl içinde 4 bin 150 kilometre yeni orman yolu yapımının tamamlanması öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)