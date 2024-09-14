Türkiye'de 90 çocuktan 1'i mağdur Türkiye'de yaklaşık 90 çocuktan 1'i, toplumda 'görmemesi, yaşamaması' temenni edilen olaylar nedeniyle mağdur oldu. Suç mağduru çocukların karıştığı olaylar arasında en fazla yaralama ve cinsel suçlar yer aldı.

DHA

Diyarbakır'da cesedi dere yatağında bulunduktan sonra, 'Görmemesi gereken şeyi görmüş olabilir' sözleriyle anılan Narin Güran'ın cinayeti, çocuklara yönelik şiddete dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 90 çocuktan 1'i, toplumda 'görmemesi, yaşamaması' temenni edilen olaylar sebebiyle mağdur oldu.

2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 nüfuslu Türkiye'deki, 22 milyon 206 bin 34 çocuktan 242 bin 875'i, mağdur olarak güvenlik güçlerine geldi veya getirildi.

217 BİN 915 ÇOCUK SUÇ MAĞDURU

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen çocukların yüzde 89,7'sini suç mağduru, yüzde 10,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlar, yüzde 8,6'sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4'ü tehdit, yüzde 13,9'u ise diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN SAYISI

Türkiye'de 2015-2023 yıllarında 2 milyon 25 bin 815 çocuk mağdur olarak güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Mağduriyet türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı yıllara göre şöyle:

"2022'de 259 bin 106, 2021'de 207 bin 999, 2020'de 170 bin 961, 2019'da 235 bin 931, 2018'de 232 bin 851, 2017'de 219 bin 62, 2016'da 230 bin 405, 2015'te 226 bin 625."

GEÇEN YIL 217 BİN 915 ÇOCUĞUN OLAYLARA KARIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Geçen yıl suç mağduru 217 bin 915 çocuğun karıştığı olaylar arasında en fazla yaralama ve cinsel suçlar yer aldı.

Mağduriyet türüne göre suç mağduru çocukların karıştığı olaylardan bazılarının yıllara göre sayısı şu şekilde:

"2023'te yaralama 133 bin 626, cinsel suçlar 25 bin 685, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 6 bin 626, 2022'de yaralama 136 bin 94, cinsel suçlar 31 bin 890, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 7 bin 412, 2021'de yaralama 106 bin 742, cinsel suçlar 24 bin 432, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 5 bin 512, 2020'de yaralama 83 bin 281, cinsel suçlar 18 bin 450, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 4 bin 499, 2019'da yaralama 119 bin 9, cinsel suçlar 31 bin 445, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 5 bin 665, 2018'de yaralama 120 bin 268, cinsel suçlar 32 bin 759, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 5 bin 608, 2017'de yaralama 115 bin 547, cinsel suçlar 23 bin 713, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 5 bin 126, 2016'da yaralama 120 bin 881, cinsel suçlar 22 bin 655, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 5 bin 447, 2015'te yaralama 120 bin 159, cinsel suçlar 16 bin 258, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 5 bin 272."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)