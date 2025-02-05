Türkiye'de aktif volkan var mı? Son volkanik patlama 1885 yılında oldu

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Komşu Yunanistan'ın Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi.

Yıkıcı bir deprem ya da yanardağ faaliyeti beklentisi panik yarattı.

SANTORİNİ'DE PANİK

Halkın büyük çoğunluğu, önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti.

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası Santorini Adası'nda yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde yer alan Kolumbo Volkanı'nın faaliyete geçme tehlikesi, Türkiye'deki volkanların durumunu ve riskli olup olmadıklarını da gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ AKTİF VOLKANLAR

Dünya genelinde yaklaşık 1400 adet aktif volkan bulunmaktadır. Bunlar, son 10 bin yılda püskürdükleri için "aktif" olarak kabul edilmektedir.

Maden tetkik ve Arama Müdürlüğü'nün bilgilerine göre Türkiye'de "aktif" kabul edilen 10 volkan bulunuyor.

Türkiye'deki Acıgöl-Nevşehir, Ağrı (Ararat), Erciyes Dağı, Göllü Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağ, Karapınar volkanik alanı, Kula, Nemrut Dağı ve Tendürek Dağı aktif volkan olarak kabul ediliyor.

Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu ve Süphan Dağı'nda ise aktif olup/olmadığı teyit edilemediği için "olası aktif" volkan olarak kabul ediliyor.

Binlerce yıldır hiç pükürmediği için Kapadokya "aktif olmayan volkan" olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de yaşanan son volkanik patlama, 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşti.

HASAN DAĞI İNCELENİYOR

Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olan, Aksaray ve Niğde sınırları içinde yer alan Hasan Dağı'nda, volkanik hareketliliğin olup olmadığının incelenmesi için 2023 yılında AFAD ve TÜBİTAK'ın desteğiyle jeodezik ve fiziksel sensörlerle izleme çalışması başlatılmıştı.

Hasan Dağı'nda en son milattan önce 6600 yılında volkanik patlama yaşandığı biliniyor.

DEPREM YANARDAĞI TETİKLER Mİ?

Bir depremin bir yanardağı tetiklemesi için o yanardağın halihazırda hareketli bir magma akışına sahip olması gereklidir.

Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen volkanik bölgede depremler, zaman zaman volkanik patlamaları tetikleyebilmekte.