Türkiye’de aşı olmayanların 10 bahanesi

22 milyondan fazla kişinin aşı olmadığı Türkiye’de koronavirüsle mücadelede gitgide zorlaşıyor. Aşı karşıtlarının ise bunun için 10 bahanesi var. Hala ‘bana çip takacaklar’ görüşü hakim…

Dünya üzerinde koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşıyı, Türkiye’de 22 milyonu aşkın kişi olmak istemiyor…

Çin, Alman, Rus aşısı fark etmeksizin aşıdan kaçan kaçana…

2 doz ve üzeri aşı olanların koronavirüse karşı daha dirençli olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmış olsa da aşı yaptırmayan bu kişiler yüzünden salgın daha da uzuyor.

'ÇİP TAKACAKLAR'

Aşıdan kaçanların bahanesi ise birbirinden ilginç…

Buna göre kimisi hala koronaya inanmıyor kimisi de aşıya. Türk aşısını bekleyen de var, ‘bana bir şey olmaz’ diyen de…

Çip takılacak yalanı da o bahanelerin arasında...

EN YAYGIN 10 BAHANE

Aşı karşıtlarının en yaygın 10 bahanesi şu şekilde sıralanıyor:

- Koronavirüse inanmıyorlar.

- Aşının etkisiz olduğunu düşünüyorlar.

- Yan etkilerden korkuyorlar.

- Aşıyla çip takıldığını düşünüyorlar.

- Aşının kısırlık yaptığına inanıyorlar.

- Yabancı ajanların devrede olduğunu söyleyen var.

- Türk aşısını bekliyorlar.

- Alerji yapabilir diye korkuyorlar.

- İhmalkar olanlar var.

- “Bana bir şey olmaz” diyorlar.

Koronavirüs aşısı hakkında doğru bilinen yanlışlar