Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye'de, korona ile mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye bu hızlı aşılama kampanyasıyla birçok ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyasına hızlı bir giriş yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 13 Ocak'ta canlı yayında aşı olmasının ardından, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan kampanyada aşılanan kişi sayısı 1 milyon sınırını aştı.

1 HAFTADA 1 MİLYON GEÇİLDİ

Kademeli şekilde, riskli grupların öncelik aldığı kampanyanın 7. gününde aşılanan kişi sayısı 1 milyon 954'e ulaştı.

Daha kampanyanın ilk günlerinde, aşılamaya haftalar önce başlayan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, bu sayıyla emin adımlarla salgına karşı mücadeleye devam ediyor.

90 YAŞ ÜZERİ EVİNDE AŞILANIYOR

Aşamalı şekilde ilerleyen kampanyada sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün aşılanmasıyla, huzurevi ve bakımevi sakinleri ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor.

İleri yaşlı vatandaşların aşıları ise evlerinde uygulanıyor.

İKİNCİ DOZ 28 GÜN SONRA

İlk dozu alan sağlık çalışanları ve huzurevi sakinleri ikinci doz aşılarını ise 28 gün sonra alacaklar.