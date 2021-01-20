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- Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti
Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti
- AA
- 20.01.2021 - 13:43
- Güncelleme : 20.01.2021 - 14:33
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyasına hızlı bir giriş yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 13 Ocak'ta canlı yayında aşı olmasının ardından, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan kampanyada aşılanan kişi sayısı 1 milyon sınırını aştı.
1 HAFTADA 1 MİLYON GEÇİLDİ
Kademeli şekilde, riskli grupların öncelik aldığı kampanyanın 7. gününde aşılanan kişi sayısı 1 milyon 954'e ulaştı.
Daha kampanyanın ilk günlerinde, aşılamaya haftalar önce başlayan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, bu sayıyla emin adımlarla salgına karşı mücadeleye devam ediyor.
90 YAŞ ÜZERİ EVİNDE AŞILANIYOR
Aşamalı şekilde ilerleyen kampanyada sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün aşılanmasıyla, huzurevi ve bakımevi sakinleri ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor.
İleri yaşlı vatandaşların aşıları ise evlerinde uygulanıyor.
İKİNCİ DOZ 28 GÜN SONRA
İlk dozu alan sağlık çalışanları ve huzurevi sakinleri ikinci doz aşılarını ise 28 gün sonra alacaklar.