Türkiye'de boşanmalar artmaya başladı

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı.

Buna göre boşanmada artan istatistikler dikkati çekti.

187 bin 343 boşanma ile 2024 yılında tarihin en yüksek boşanma oranına ulaşıldı.

2024 YILINDAKİ ORAN, 2023 YILINI GERİDE BIRAKTI

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 olurken, 2024 yılında 187 bin 343 olarak gerçekleşti.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı geçen yıl binde 2,19 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK KABA BOŞANMA HIZI ANTALYA OLDU

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya olarak kayıtlara geçti. Bu ilin ardından binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman geldi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari olarak belirlendi. Hakkari'nin ardından gelen iller ise binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,6'şar ile Siirt ve Muş oldu.

EVLİLİĞİN İLK 5 YILINDA BOŞANANLARIN SAYISI FAZLA

Boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde meydana geldi.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuk velayete verilirken, velayetin çoğunlukla anneye geçtiği görüldü. Çocukların velayetinin geçen yıl yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.