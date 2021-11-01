Türkiye'de geçen yıl 306,1 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

Bakan Fatih Dönmez, 2020 yılındaki elektrik tüketiminin 306,1 milyar kilovatsaate ulaştığını duyurdu.

Bakan Dönmez: "Elektrik tüketimimiz 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz.

2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır.

Karadeniz’deki doğalgaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.

Her bir vatandaşımızın doğalgaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğalgaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yaptığımız planlama ile 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini de buradan vermek isterim."

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