Türkiye'de 2024'te 51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi

AA

Terörle mücadele etkin bir şekilde devam ederken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde bu yıl kasım ayının sonuna kadar yapılan faliyetler açıklandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye'de terör örgütlerine yönelik 1 Ocak-30 Kasım 2024 arasında düzenlenen bu operasyonların 44 bin 882'si PKK/KCK'ya, 4 bin 637'si FETÖ'ye, 1310'u DEAŞ'a ve 604'ü diğer terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.

PKK/KCK'LI 779 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 779 terörist etkisiz hale getirildi, 10 bin 297 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ VE DEAŞ'A 1.894 TUTUKLAMA

FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da toplam 11 bin 601 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 1.894'ü tutuklandı.

HER KATEGORİDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER

Operasyonlar kapsamında, terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 7, turuncu kategoride 2, sarı kategoride 2 ve gri kategoride 27 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİZMİN FİNANSMANINI ÖNLEMEYE YÖNELİK OPERASYON

Terörizmin finansmanını önlemeye yönelik de 239 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1.400 şüpheliden 167'si tutuklandı.

74 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEKİ PARAYA EL KONULDU

Bu kapsamda; 45,8 milyon FETÖ, 24,6 milyon DEAŞ, 3,4 milyon PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinden 320 bin liraya el konuldu.

ÖNLENEN TERÖR SALDIRILARI

Güvenlik güçlerince yılbaşından bu yana 86'sı PKK, 13'ü DEAŞ kaynaklı 99 terör saldırısı girişimi de önlendi.

Bunların 75'inin bombalı saldırı planından oluştuğu bildirildi.