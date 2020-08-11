Türkiye'de bugünün koronavirüs bilançosu

Türkiye koronavirüs salgınında iyileşelerin sayısı 226 bin 155 oldu. Virüs son 24 saatte 15 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 873 oldu.

BAKAN KOCA SON 3 GÜNDE EN YÜKSEK SAYIDA HASTA GÖRÜLEN İLLERİ AÇIKLADI

Bakan Koca paylaşımını, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." notuyla yaptı.