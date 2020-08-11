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Türkiye'de bugünün koronavirüs bilançosu
Türkiye koronavirüs salgınında iyileşelerin sayısı 226 bin 155 oldu. Virüs son 24 saatte 15 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 20:14
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 873 oldu.
BAKAN KOCA SON 3 GÜNDE EN YÜKSEK SAYIDA HASTA GÖRÜLEN İLLERİ AÇIKLADI
Bakan Koca paylaşımını, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." notuyla yaptı.