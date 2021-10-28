Euro
11.1171
0.82%
Dolar
9.5912
1.17%
Altın
556.7
1.59%
Borsa
1.52
0.06%
Bitcoin
582.000
1.90%
BTXN Coin
24.90
18.00%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1,2 milyon oldu

    2021 yılı itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 oldu.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1,2 milyon oldu

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayıları belli oldu.

    Böylelikle 2021 yılı itibarıyla ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi.

    PANDEMİDEN BU YANA İKAMET EDEN YABANCI SAYISI AZALDI

    Pandemi döneminde ikamet izni ile ülkemizde kalan kişi sayısında azalma görülürken, geçen yıl bu sayının 886 bin 653 olduğu kaydedildi.

    2019 yılında ise 1 milyon 101 bin 30 kişi olarak gözlendi.

    Türkiye de bulunan yabancı sayısı 1,2 milyon oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir