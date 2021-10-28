Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1,2 milyon oldu

Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1,2 milyon oldu

2021 yılı itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 oldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayıları belli oldu.

Böylelikle 2021 yılı itibarıyla ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi.

PANDEMİDEN BU YANA İKAMET EDEN YABANCI SAYISI AZALDI

Pandemi döneminde ikamet izni ile ülkemizde kalan kişi sayısında azalma görülürken, geçen yıl bu sayının 886 bin 653 olduğu kaydedildi.

2019 yılında ise 1 milyon 101 bin 30 kişi olarak gözlendi.