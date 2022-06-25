Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.714
0.60%
BTXN Coin
7.51
-5.17%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C
    Yunan casus MİT tarafından yakalandı

    Yunan casus MİT tarafından yakalandı

    Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.
    • 25.06.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli İstihbarat Teşkilatı casusluk faaliyeti yapan unsurlara yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi...

    MİT'in gerçekleştirdiği uzun soluklu araştırmalar sonucunda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

    Kendisini iş insanı olarak tanıttı

    Kimliği belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'nın, Türkiye seyehatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve 'ticaret' kisvesi altında casusluk gerçekleştirdiği belirlendi.

    TSK'dan bilgi toplayıp Yunanistan'a sundu

    Casusun, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi derleyerek Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına sunduğu ortaya çıktı.

    Bir diğer adımı Türkiyede'ki Suriyeliler olan casusun, aynı zamanda Yunanistan'a yerleşen FETÖ terör örgütü müzahir iş adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı tespit edildi.

    Yunan casus MİT tarafından yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Uyuşturucu İle Mücadele Günü'nde polisler çocuklarla maç yaptı
    Yaşam

    Uyuşturucu İle Mücadele Günü'nde polisler çocuklarla maç yaptı

    Erkan Petakkaya kalp krizi geçirdi
    3. Sayfa

    Erkan Petakkaya kalp krizi geçirdi

    Görüş Bildir