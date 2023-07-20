Türkiye'de çıkan orman yangınlarında ihmal ve kazalarının rolü büyük Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de geçen yıl çıkan 2 bin 160 orman yangınından 830'unun ihmal ve kazalardan meydana geldiği belirlendi.

AA

Geçen yıl çıkan orman yangınlarından 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

Orman yangınlarının yok ettiği alanlar ve canlıların ölümüne yol açması; derin bir üzüntü ile birlikte önemli ekonomik kayıplara neden oluyor.

Yangınlar kasıt, ihmal-kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen nedenlerle çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, yangınların çıkış nedenleri, hangi nedenlerle ne kadar alanın tahrip olduğu ve yangınların en çok hangi illerde yaşandığı gözler önüne serildi.

Sebebi belirlenemeyen yangınlar

Bu kapsamda, geçen yıl meydana gelen yangınlardan 886'sının sebebi belirlenemedi. Bu yangınlarda 2 bin 132 hektar alan etkilendi.

İhmal ve kazalardan meydana gelen yangınlar

Türkiye'de geçen yıl çıkan 2 bin 160 orman yangınından 830'unun ise ihmal ve kazalardan meydana geldiği tespit edildi. Söz konusu yangınlarda 5 bin 428 hektar alan zarar gördü.

Bu kapsamda, 98 yangının enerji şebekesi ve hatlarındaki sorunlar, 72'sinin anız yakma, 47'sinin çoban ateşi ve 42'sinin sigara nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kasıtlı olarak 86 yangın çıkarıldı

Kasıtlı olarak 86 yangın çıkarıldığı kayıtlara geçti. Bu yangınlarda 4 bin 722 hektar alan zarar gördü.

Doğal nedenlerle 358 yangın çıktı

Doğal nedenlerle 358 yangın çıkarken bu yangınlarda 517 hektarlık orman alanı etkilendi.

En çok Muğla'daki ormanlar zarar gördü

Geçen yıl en çok orman yangını görülen il Muğla oldu. Bu ilde 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektar alan zarar gördü.

Antalya, orman yangınlarında ikinci sırada

Muğla'yı, 189 orman yangını ile Antalya, 169 ile İzmir, 128 ile Manisa ve 118 ile Çanakkale takip etti.

Söz konusu dönemde Yalova, Kırşehir, Ağrı, Iğdır, Malatya ve Muş'ta ise orman yangının çıkmadığı kaydedildi.

En çok orman yangını çıkan iller ve zarar gören alanlar

Geçen yıl en çok orman yangını çıkan iller ve zarar gören alanlar şöyle:

İller - Adet - Hektar

Muğla - 234 - 5.523

Antalya - 189 - 194

İzmir - 169 - 721

Manisa - 128 - 580

Çanakkale - 118 - 600