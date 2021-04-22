Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler

Türkiye'de en çok ve en az aşı yaptıran illler

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre en fazla aşı İstanbul’da yapılırken, en az Hakkari ve Bayburt’ta yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs kapsamında yapılan aşıların yer aldığı tablo yayınladı.

Verilere göre, yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 20 milyonu geçti .

12 milyon 720 bin kişiye 1. doz, 7 milyon 905 bin kişiye ise 2. doz aşıları yapıldı.

EN ÇOK AŞI İSTANBUL’DA

Bakanlık tarafından kent bazında paylaşılan verilere göre, en çok aşı yapılan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

İstanbul’da 2 milyon 67 bin kişiye 1. doz, 1 milyon 218 bin ise 2. doz aşı yapıldı.

Ankara’da 1 milyon 36 bin kişiye 1. doz, 613 bin kişiye ise 2. doz aşı yapıldı.

İzmir’de ise 861 bin kişiye 1. doz, 538 bin kişiye 2. doz aşı yapıldı.

EN AZ AŞI BAYBURT VE HAKKARİ’DE

En aşı yapılan iller ise Bayburt, Hakkari, Ardahan ve Iğdır oldu.

Bayburt’ta 10 bin 602 kişiye 1. doz, 6 bin 741 kişiye 2. doz aşı yapıldı. Hakkari’de 11 bin 830 kişiye 1. doz, 5 bin 549 kişiye 2. doz aşı yapıldı. Ardahan’da 15 bin kişiye 1. doz, 9 bin 981 kişiye ise 2. doz aşı yapıldı. Iğdır’da 17 bin 340 kişiye 1. doz, 10 bin 775 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

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