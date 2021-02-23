Türkiye'de en düşük korona vakası olan iller

Türkiye'de en düşük korona vakası olan iller

Yeni kademeli normalleşme dönemine girilirken, vaka sayılarının en düşük olduğu Hakkari, Şırnak ve Muş gibi illerde ilk adımların 1 Mart'ta atılması bekleniyor.

Türkiye uzun bir aradan sonra 1 Mart itibarıyla koronavirüs önlemlerinde kademeli olarak normalleşmeye başlayacak.

Bu normalleşme döneminde yerel bazda korona verileri dikkate alınacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYI HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta ikinci kez Türkiye'de illere göre haftalık vaka sayısı haritasını yayınladı.

Harita illerin normalleşme adımlarında temel verileri içeriyor.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

Haritaya göre normalleşmeye en yakın iller, vaka sayıları en düşük olan 100 binde 3,21 ile Hakkari, 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman.

Bu şehirleri, Iğdır 10,43; Mardin, 12,52; Van 13,92; Bitlis 15,10; Diyarbakır 18,00; Bingöl 18,45; Ağrı 19,61 takip ediyor.

Söz konusu verilere göre bu illerde vaka oranları bu seviyelerde kalması durumunda 1 Mart itibariyle yeni normalleşme kriterlerine göre yüz yüze eğitim dahil olmak üzere ilk adımlar atılacak.

NORMALLEŞME İÇİN BEKLEYECEK ŞEHİRLER

Diğer taraftan bu normalleşme dönemine vaka sayılarındaki yüksek oranlar nedeniyle çok uzak olan iller mevcut.

O illerin başında ise Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize, Tokat geliyor.

AŞIDA 7,5 MİLYON DOZA YAKLAŞILDI

Normalleşme dönemi için geri sayım başlarken bir yandan da aşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında her gün yapılan aşılar, haritalı grafik üzerinden paylaşılıyor.

Paylaşılan verilere göre kampanyanın başladığı 14 Ocak'tan bugüne kadar toplam 6 milyon 225 bin 917 kişiye aşı yapıldı. Bunların arasında 1 milyon 214 bin 767 kişiye ise ikinci dozları uygulandı.

Böylelikle toplamda 7 milyon 440 bin 684 doz aşı uygulanmış oldu.