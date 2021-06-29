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    Türkiye'de evden hırsızlık azaldı

    İçişleri Bakanı Soylu, hırsızlık olaylarındaki düşüşe ilişkin tablo paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:57
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    Türkiye'de evden hırsızlık azaldı

    Türkiye genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarında ciddi oranda azalma yaşandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evden hırsızlıkla ilgili 2010-2020 yıllarını kapsayan bir tablo paylaştı.

    EVDEN HIRSIZLIKLARDA AZALMA

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece terör değil, trafikteki ölümler değil, evden hırsızlıklar da azaldı." dedi.

    Bakan Soylu, ülke genelinde hırsızlık olaylarının günde ortalama 268'den 122'ye düştüğünü bildirdi.

    Türkiye de evden hırsızlık azaldı #1

    Türkiye de evden hırsızlık azaldı #2

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