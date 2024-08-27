Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de 151 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Verilere göre, Türkiye'de son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu.

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Hareketli siyaset sahnesi, yeni aktörler çıkartırken, yeni hareketlere de alan açıyor.

Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

151 PARTİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de onlarca parti faaliyet gösteriyor.

5 YENİ PARTİ KURULDU

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.

1,5 YILDA 29 PARTİ KURULDU

Ülkemizde 2023'ün başında 122 olan parti sayısı, 1,5 yıl içerisinde 29 artarak 151'e yükseldi.

Listede yer alan bazı partilerin adları kamuoyunda pek bilinmediği gibi bir kısmının da üye sayısı neredeyse parmakla sayılacak kadar neredeyse.

47 PARTİNİN HİÇ ÜYESİ YOK

47 partinin ise Yargıtay kayıtlarına göre sıfır üyesi bulunuyor. Yani bu partilerin resmi olarak hiç üyesi yok.

Bir partinin ise yalnızca bir üyesi mevcutken, bir partide ise iki üye yer alıyor.

30 KİŞİYLE PARTİ KURULABİLİYOR

Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir partinin kurulabilmesi için partiye üye olma yeterliğine sahip en az 30 Türk vatandaşının başvurması gerekiyor.

Bu kişilere kurucular kurulu üyeleri de deniyor.

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Diğer yandan partilerin üye sayıları da güncellendi.

Başsavcılığın internet sitesindeki siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İyi Parti izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 486 bin 896, Saadet Partisi'nin 243 bin 312, DEM Parti'nin ise 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Yeniden Refah Partisi'nin 365 bin 767 Demokrat Parti'nin 342 bin 256, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 146 bin 820, Büyük Birlik Partisi'nin 112 bin 277 üyesi Zafer Partisi'nin ise 43 bin 515 bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle: