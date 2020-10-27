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    Türkiye'de Fransa ve Macron protestoları

    Türkiye genelinde bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunan sözleri protesto etti
    • DHA
    • 27.10.2020 - 15:02
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    Türkiye'de Fransa ve Macron protestoları

     

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un, karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan çizimlerine sahip çikmasının ardından İslam dünyasından gelen tepkiler devam ediyor.

    Son olarak dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa markaları için boykot çağrısı yapmış ve bu çağrı dünya komuoyunda geniş yer bulmuştu.

    81 İLDE FRANSA PROTESTOSU

    Bugün, Türkiye genelinde birçok sivil toplum kuruluşu, Macron'un söz konusu söylemlerini protesto etmek için birçok şehirde bir araya geldi.

    Memur-Sen öncülüğünde düzenlenen protesto gösterilerinde dözvizler ve pankartlar taşınırken basın açıklamaları ile Macron'un sözleri kınandı.

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