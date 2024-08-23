Haberler



Gündem



Türkiye'de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek

Türkiye'de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek Türkiye genelinde gelecek yıl 111'i uluslararası olmak üzere 356 fuar organize edilecek. İllere göre en çok fuar, 201 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.