Türkiye'de yabancı sayısı açıklandı! 3 milyon 279 bin Suriyeli geçici korunma altında Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros yaptığı açıklamada, Türkiye'de yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı olduğunu ifade ederek bunların yüzde 70'inin Suriyeli olduğunu bildirdi.

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Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkeden göç devam ediyor...

Yaşanan göç harekatından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlere de geçit verilmiyor.

Bu kapsamda Suriye uyrukluların kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı çalışmalar başlatıldı.

4 milyon 741 bin 115 yabancı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni döneminde de göç ve düzensiz göçmen konularını yakından takip ediyor.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı.

Toros, "28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altında"

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros açıklamasında şu ifadelere yer verdi: