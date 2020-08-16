Türkiye'de güncel koronavirüs verileri

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 230 bini geçti. Virüs son 24 saatte 19 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 19 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 974 oldu.

"YENİ TANI SAYIMIZ DÜNKÜNDEN DAHA AZ"

Bakan Koca paylaşımını, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız." notuyla yaptı.