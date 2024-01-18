AK Parti bugün 31 Mart yerel seçimleri ikinci aday toplantısını gerçekleştirdi.
İlk program 7 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplamda 11 büyükşehirin adayları açıklandı.
Bugün ise 17 büyükşehirin adayları belli oldu.
Kalan 2 büyükşehir olan Manisa ve Mersin’de ise MHP’nin adayları desteklenecek.
Büyükşehirlerde AK Parti'yi temsil edecek isimler
İşte yerel seçimlerde AK Parti'yi temsil edecek büyükşehirlerin belediye başkan adayları...
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas.
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