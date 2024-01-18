Türkiye'de gündem yerel seçim! İşte AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları.. AK Parti'de yerel seçim için milyonlarca vatandaşın büyükşehirlerde seçeceği isimler belli oldu. İşte il il adaylar...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

AK Parti bugün 31 Mart yerel seçimleri ikinci aday toplantısını gerçekleştirdi.

İlk program 7 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplamda 11 büyükşehirin adayları açıklandı.

Bugün ise 17 büyükşehirin adayları belli oldu.

Kalan 2 büyükşehir olan Manisa ve Mersin’de ise MHP’nin adayları desteklenecek.

Büyükşehirlerde AK Parti'yi temsil edecek isimler

İşte yerel seçimlerde AK Parti'yi temsil edecek büyükşehirlerin belediye başkan adayları...

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün (MHP Adayı)

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan (MHP Adayı)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas.