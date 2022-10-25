Bazı şehirlerde başlayan güneş tutulması farklı farklı saatlerde örtünmelere bürünecek. Uzmanlar riskli saatler için uyarırken, kesinlikle çıplak gözle bakılmamasını tavsiye ediyor.

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayınlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.

Bugün o önemli günlerden biri…

Bazı illerde başladı

Türkiye’de güneş tutulması, bazı illerde başladı.

İstanbul'da maksimum örtünme saat 13.47, Ankara’da 13.55, İzmir’de ise 13.49’da görüldü.

TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek.

Parçalı bir güneş tutulması

Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.

Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.

Türkiye’de güneş tutulması başladı VİDEO

Uzmanlar uyarıyor: Çıplak gözle bakmayın

Öte yandan uzmanlar, güneşe çıplak gözle bakılmaması için uyarıyor.

Özellikle çocukları tutulmadan uzak tutmak gerekiyor.

Özel cam gerekiyor

Uzmanlara göre dürbün, teleskop ve gözlükle bakılması kalıcı hasara yol açabilir, körlüğe kadar gidebilir.

İsli cam, güneş gözlüğü ve kaynak camları da uzmanlara göre işe yaramıyor.

Tutulmanın zararını sadece özel cam engelleyebilir.

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