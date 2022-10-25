Petrol
90.18
-1.13%
Euro
18.3561
0.13%
Dolar
18.609
0.14%
Altın
981.04
-0.54%
Borsa
3999
0.55%
Bitcoin
363.465
-0.71%
BTXN Coin
10.64
4.82%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    Türkiye’de güneş tutulması başladı

    Türkiye’de güneş tutulması başladı

    Bazı şehirlerde başlayan güneş tutulması farklı farklı saatlerde örtünmelere bürünecek. Uzmanlar riskli saatler için uyarırken, kesinlikle çıplak gözle bakılmamasını tavsiye ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayınlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.

    Bugün o önemli günlerden biri…

    Bazı illerde başladı

    Türkiye’de güneş tutulması, bazı illerde başladı.

    İstanbul'da maksimum örtünme saat 13.47, Ankara’da 13.55, İzmir’de ise 13.49’da görüldü.

    TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek.

    Parçalı bir güneş tutulması

    Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.

    Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.

    Türkiye’de güneş tutulması başladı VİDEO

    Uzmanlar uyarıyor: Çıplak gözle bakmayın

    Öte yandan uzmanlar, güneşe çıplak gözle bakılmaması için uyarıyor.

    Özellikle çocukları tutulmadan uzak tutmak gerekiyor.

    Özel cam gerekiyor

    Uzmanlara göre dürbün, teleskop ve gözlükle bakılması kalıcı hasara yol açabilir, körlüğe kadar gidebilir.

    İsli cam, güneş gözlüğü ve kaynak camları da uzmanlara göre işe yaramıyor.

    Tutulmanın zararını sadece özel cam engelleyebilir.

    GÜNEŞ TUTULMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #1

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #2

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #3

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #4

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #5

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #6

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #7

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #8

    Türkiye’de güneş tutulması başladı #9


    Bursa'da istek parça kavgasında müzisyeni öldüresiye dövdüler
    3. Sayfa

    Bursa'da istek parça kavgasında müzisyeni öldüresiye dövdüler

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Yeni Peugeot 308 ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Yeni Peugeot 308 ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Görüş Bildir