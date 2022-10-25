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- Türkiye’de güneş tutulması başladı
Türkiye’de güneş tutulması başladı
- Haber Merkezi
- 25.10.2022 - 13:30
- Güncelleme : 25.10.2022 - 14:13
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayınlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.
Bugün o önemli günlerden biri…
Bazı illerde başladı
Türkiye’de güneş tutulması, bazı illerde başladı.
İstanbul'da maksimum örtünme saat 13.47, Ankara’da 13.55, İzmir’de ise 13.49’da görüldü.
TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek.
Parçalı bir güneş tutulması
Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.
Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.
Türkiye’de güneş tutulması başladı VİDEO
Uzmanlar uyarıyor: Çıplak gözle bakmayın
Öte yandan uzmanlar, güneşe çıplak gözle bakılmaması için uyarıyor.
Özellikle çocukları tutulmadan uzak tutmak gerekiyor.
Özel cam gerekiyor
Uzmanlara göre dürbün, teleskop ve gözlükle bakılması kalıcı hasara yol açabilir, körlüğe kadar gidebilir.
İsli cam, güneş gözlüğü ve kaynak camları da uzmanlara göre işe yaramıyor.
Tutulmanın zararını sadece özel cam engelleyebilir.
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