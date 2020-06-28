Türkiye'de günün korona tablosu

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Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1413 kişi daha iyileşerek sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısı 170 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen koronavirüs tablosunu bugün de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 48 bin 309 test sonucu 1356 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 197 bini geçti.

170 BİNDEN FAZLA VAKA İYİLEŞTİ

Bugün 1413 kişi daha iyileşerek sağlığına kavuşmasıyla, iyileşenlerin sayısı 170 bini geçti. 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de vefat edenlerin sayısı 5 bin 97'ye çıktı.

"YAZ REHAVETE NEDEN OLMAMALI"

Bakan Koca paylaşımını, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." notuyla paylaştı.