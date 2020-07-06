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Türkiye'de günün koronavirüs bilançosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 182 bin 995 oldu. Virüs 16 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 20:24
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 241 oldu.
"VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR"
Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" notuyla yaptı.