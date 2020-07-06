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    Türkiye'de günün koronavirüs bilançosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 182 bin 995 oldu. Virüs 16 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 20:24
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    Türkiye'de günün koronavirüs bilançosu #1

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 241 oldu.

    "VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR"

    Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" notuyla yaptı.

    Türkiye'de günün koronavirüs bilançosu #2

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