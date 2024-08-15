Türkiye'de ham petrol ve doğalgaz çıkarımında tarihi zirve Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımlar ve keşifler istatistiklere olumlu yansıdı, ham petrol ve doğalgaz çıkarım endeksi haziranda 147,8 ile rekor seviyeye ulaştı.

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Enerjide dev adımlar atılmaya devam ediliyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, takvim etkilerinden arındırılmış ham petrol ve doğalgaz çıkarımını gösteren ve geçen yılın haziran ayında 115,7 olarak hesaplanan endeks, haziranda 147,8 olarak kayıtlara geçti.

Ham petrol ve doğalgaz çıkarma işlemlerine hız veren Türkiye'de Ocak 2005'te 69,6 olarak hesaplanan endeks, 2021'e kadar ortalama 75 civarında seyretti.

ENDEKS 100 BARAJINI AŞTI

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2020'de ülkenin en büyük doğalgaz keşfinin yapılmasının ardından, aynı yıl aralıkta 99,4 seviyesine yükselen endeks, mayıs 2021'de ilk kez 100 barajını aştı.

Söz konusu endeks, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde ham petrol keşfinin gerçekleştirildiği Aralık 2022'de 112,9, geçen yılın son ayında ise 97,5 olarak hesaplandı.

Bu yıl martta 146,1'e yükselerek yıllık bazda yüzde 32,2 ile en fazla artışın kaydedildiği endekste, haziranda 147,8 ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Aynı dönemde arındırılmamış endeks de 147,7 ile en yüksek seviyesini gördü.

"SAKARYA'DA GÜNDE 5,5 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETİLMEYE BAŞLANDI"

Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Camcı, söz konusu artışın temelinin 2017'de Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılmasıyla atıldığını söyledi.

Camcı, Fatih sondaj gemisinin 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye'nin en büyük doğalgaz rezervini keşfetmesinin ardından rekor nitelikte üretim artışlarının kaydedildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Keşfin gerçekleştirildiği yıl Türkiye'nin toplam doğal gaz üretimi 440 milyon metreküp civarındayken, sahanın üretime alınmasının ardından bugün yalnızca Sakarya Gaz Sahası'ndan günde 5,5 milyon metreküp doğalgaz üretilmeye başlandı. Bu, 2,4 milyon hanenin ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimden karşılandığı anlamına geliyor.

5 MİLYON HANEYE YETECEK

Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak yüzer gaz işletme platformu gemisinin ekim gibi Türkiye'de olmasının beklendiğini anımsatan Camcı, geminin faaliyete başladığında 5 milyon haneye yetecek kadar doğalgaz üretebileceğini söyledi.

Camcı, 2022'de Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen ham petrol keşfinin yüksek kalitesi ve yaklaşık 150 milyon varillik büyüklüğüyle aynı yıl karalarda keşfedilen en büyük 10 petrol rezervi arasında yer aldığını belirterek, bu yıl haziranda sadece Gabar'daki günlük ham petrol üretiminin 45 bin varile ulaştığını aktardı.

Gabar'da günlük 100 bin varil üretimin hedeflendiğine dikkati çeken Camcı, "Böylelikle, Türkiye'de toplamda 200 bin varilin üzerinde günlük üretime ulaşılması ana hedeflerimizden. Bu seviyeye kamu/özel ayrımı yapılmaksızın tüm yatırımcıların katkılarıyla ulaşılacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE, PETROL VE DOĞALGAZ ARAMALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"

Camcı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şırnak dışında da potansiyeli yüksek arama faaliyetlerinin devam ettiğini anlatarak, "Türkiye'nin petrol tüketiminin günlük yaklaşık 1 milyon varil olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahsedilen hedeflere ulaşıldığında yalnızca Gabar petrolünün tüketimin yüzde 10'unu, toplam petrol üretiminin de tüketimin yüzde 20'sini karşılayabileceği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin hız kazanacağını vurgulayan Camcı, şöyle devam etti:

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de petrol ve doğalgaz aramaya başlayacak olması, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de tespit edilen petrol ve doğal gaz lokasyonlarının bulunması ve Akdeniz'de aktif olunmaya devam edilecek olması Türkiye'de petrol ve doğalgaz aramacılığına kararlılıkla devam edileceği anlamına geliyor. Petrol ve doğagaz üretiminde yakaladığımız artış ivmesi daha da hızlanacak ve enerjide dışa bağımlılığımız azalacak.

"ÖNEMLİ FIRSATLAR DOĞURUYOR"

Camcı, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarım endeksini daha fazla artırmasının mümkün olduğunu belirterek, "Son dönemde milli kuruluşumuz TPAO önderliğinde yakaladığımız üretim artışı mevcut yatırımcılar ve doğrudan yabancı yatırımcılar için de bir fırsat doğurmaktadır. Yerli ve yabancı ayrımı yapılmaksızın yatırımcıların ülkemize ilgisi artmakta ve milli kuruluşumuzun yanında özel sektörün de arama-üretim faaliyetlerinde daha fazla yer alması gerekmektedir." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde yeni keşiflerin yeni yatırımları beraberinde getirdiğine işaret eden Camcı, "Ülkemizde, denizlerde ve karalarda potansiyele sahip birçok alan bulunuyor. Mevcut kapasitemizi, iş gücü, ekipman ve teknolojik anlamda geliştirerek yeni keşiflere yönelmeliyiz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)