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AA

Paskalya Bayramı, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirildiğine inanılan günü temsil eder.

Hristiyan inancında bu bayram, dirilişin, umudun ve yeniden doğuşun sembolüdür.

Paskalya, her yıl farklı bir tarihte kutlanır ve ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayı izleyen pazar gününe denk gelir.

Bu hesaplama nedeniyle bayramın tarihi her yıl değişir.

KİLİSELERDE AYİNLER DÜZENLENİR

Paskalya öncesindeki hafta 'Kutsal Hafta' olarak bilinir ve bu dönemde birçok kilisede özel ayinler yapılır.

Paskalya günü, kiliselerde sabahın erken saatlerinde düzenlenen ayinlerle başlar ve insanlar birbirlerine 'Mesih Dirildi' diyerek kutlama yapar.

Bazı ülkelerde çocuklar için yumurta boyama ve yumurta avı gibi eğlenceli aktiviteler de organize edilir.

Paskalya yumurtası, yaşamın ve dirilişin simgesi olarak görülür.

TÜRKİYE'DE DE BAYRAM KUTLAMALARI YAPILDI

Ülkemizde yaşayan Hristiyanlar da bu seneki Paskalya bayramlarını kiliselerde ayinler düzenleyip dualar okuyarak geçirdiler.

Farklı illerde yapılan kutlamalara çok sayıda insan katılım gösterdi ve dini görevlerini yerine getirdiler.

MUM YAKIP, DUA ETTİLER

Edirne'de, Sveti Konstantin-Elena Kilisesi'nde düzenlenen ayini papaz Evsevios yönetti.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

Ayine Yunanistan Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da katıldı.

KİLİSE IŞIKLARLA DONATILDI

Mersin'nin Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini ise kilise pederi Coşkun Teymur yönetti.

Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayini de kilisenin pederi Royston Dsouza yönetti.

Işıklarla donatılan kilisedeki ayine katılanlar dua etti.

YUMURTALAR TOKUŞTURULDU

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde düzenlenen ayine de çok sayıda kişi katıldı.

Kilise Papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi.

Ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaşırken, ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

Papaz Yumurta, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Paskalya Bayramı'nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.

İSTANBUL'DA DA KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Fatih'te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen programda dualar ve ilahiler okundu.

Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı.

IŞIKLAR SÖNDÜRÜLÜP ÇANLAR ÇALINDI

Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde saat 00.00'da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı.

Katılımcılar, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti.

Sabaha kadar dualarla devam edecek Paskalya programı, saat 10.00'da düzenlenecek ayinle sona erecek.