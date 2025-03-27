Türkiye'de il il bayram namazı saatleri

Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı. Ramazan bu yıl 29 gün oldu.
29 Mart Cumartesi günü arife yaşanacak ve 30 Mart Pazar günü ise bayramın birinci günü olarak kutlanacak.
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek.
Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayan Türkiye, şimdi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.
CAMİLER BAYRAM SABAHI DOLUP TAŞACAK
Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı kılınacak. Türkiye genelinde İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nden Bursa'daki Ulu Camii'ye kadar büyük kalabalıklar birlikte saf tutacak.
İLLER VE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il il bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 07.22
Ankara: 07.07
İzmir: 07.30
Bursa: 07.22
Adana: 06.57
Adıyaman: 06.45
Afyonkarahisar: 07.16
Ağrı: 06.26
Aksaray: 07.02
Amasya: 06.55
Ankara: 07.07
Antalya: 07.16
Ardahan: 06.27
Artvin: 06.31
Aydın: 07.27
Balıkesir: 07.27
Bartın: 07.09
Batman: 06.34
Bayburt: 06.37
Bilecik: 07.18
Bingöl: 06.36
Bitlis: 06.30
Bolu: 07.12
Burdur: 07.17
Bursa: 07.22
Çanakkale: 07.32
Çankırı: 07.03
Çorum: 06.58
Denizli: 07.22
Diyarbakır: 06.37
Düzce: 07.13
Edirne: 07.32
Elazığ: 07.32
Erzincan: 06.40
Erzurum: 06.33
Eskişehir: 07.16
Gaziantep: 06.49
Giresun: 06.44
Gümüşhane: 06.40
Hakkari: 06.23
Hatay: 06.54
Iğdır: 06.22
Isparta: 07.16
İstanbul: 07.22
İzmir: 07.30
Kahramanmaraş: 06.50
Karabük: 07.07
Karaman: 07.05
Kars: 06.26
Kastamonu: 07:03
Kayseri: 06.56
Kilis: 06.50
Kırıkkale: 07.04
Kırklareli: 07.29
Kırşehir: 07.01
Kocaeli: 07.18
Konya: 07.08
Kütahya: 07.18
Malatya: 06.45
Manisa: 07.28
Mardin: 06.35
Mersin: 07.00
Muğla: 07.25
Muş: 06.32
Nevşehir: 06.59
Niğde: 06.59
Ordu: 06.46
Osmaniye: 06.53
Rize: 06.36
Sakarya: 07.16
Samsun: 06.53
Şanlıurfa: 06.43
Siirt: 06.30
Sinop: 06.57
Şırnak: 06.28
Sivas: 06.50
Tekirdağ: 07.28
Tokat: 06.52
Trabzon: 06.39
Tunceli: 06.40
Uşak: 07.20
Van: 06.25
Yalova: 07.21
Yozgat: 06.59
Zonguldak: 07.11
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