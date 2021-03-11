Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman görüldü? Türkiye'de ilk koronavirüs tarihi..

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde 1. yılı geride bıraktı. Türkiye'deki ilk tespit edilen koronavirüs vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı.

Koronavirüs pandemisinde ilk yılı geride bırakırken tüm dünyanın hala mücadelesini devam ettirdiği ve toplam 118 milyon vaka görüldüğü salgında 2.62 milyon kişi hayatını kaybetti.

Virüs, milyonlarca insanın hayatında kalıcı hasarlar bırakırken sosyal, ekonomik ve psikolojik anlamda olumsuz etkilerini de sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, koronavirüs gölgesinde geçen yılın ardından Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihe dair araştırmalar yapıyor.

Peki koronavirüs vakası Türkiye'de ilk ne zaman görüldü? İşte detaylar..

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI NE ZAMAN ÇIKTI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını 11 Mart 2020 saat 00:45​'de yaptığı basın toplantısında açıklamıştı. Bu sürerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Koca "Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi var" diyerek duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs vakası görüldüğünü kamuoyuyla paylaşmasının ardından 12 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de ilk kısıtlama kararları devreye girdi.

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, 2.82 milyon pozitif vaka ortaya çıkarken, 2.65 milyon vatandaş ise sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde vefat sayısı 2.62 milyona ulaşırken, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 227 oldu.