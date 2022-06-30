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    Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde ilk maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. Koca, hastanın tecrit edilmiş durumda olduğunu da belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:37
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    Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde ilk maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. Koca, hastanın tecrit edilmiş durumda olduğunu da belirtti.

    Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

    Ayrıntılar gelecek...

    Türkiye de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi #1


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