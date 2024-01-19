Türkiye'de ilk uzay yolculuğu heyecanı Yurdun dört bir yanında Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için heyecan dorukta.. Vatandaşlar evlerinde televizyon ekranlarında bu tarihi ana tanıklık etti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için heyecanlı bekleyiş nihayete erdi.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonu için fırlatma heyecanına tüm yurtta vatandaşlar evlerinde ortak oldu.

Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

Vatandaşlar tarihi ana tanıklık etti

Evlerinde çay demleyerek televizyon ekranlarına kilitlenen vatandaşlar, bu tarihi dakikalara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Uzaya gönderilen Dragon kapsülü

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.

14 gün boyunca bilim misyonları gerçekleştirecek

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.