Türkiye’de kaç kişi korona aşısı oldu? Kaç kişi aşılandı? Aşılamada son durum..

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmalarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, aşılamada son durum nedir? Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu?

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Aşılama süreci hakkında bilgi veren Erdoğan, dün bugün itibariyle koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısını açıkladı.

14 Ocak'tan bu yana Türkiye'de kaç kişinin korona aşısı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor.

Peki, Türkiye’de kaç kişi korona aşısı oldu? Kaç kişi aşılandı? İşte, aşılamada son durum hakkında merak edilenler..

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aşı çalışmaları ve aşılama süreciyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece salgın döneminde 16 bini aşkın yatak sayılı sağlık tesislerimizi açtık. Bugün itibariyle aşılama sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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