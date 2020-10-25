Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? 25 Ekim saatler geri alınacak mı?

Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama ülkemizde 'Saatler geri alınacak mı?' sorusu ile her yıl olduğu gibi vatandaşları gündemine geldi.

Avrupa ülkelerinde halen devam etmekte olan bu düzenlemenin bugün gerçekleşeceği biliniyor. Peki, 25 Ekim Bugün saatleri geri mi alınacak? Türkiye'de saatleri geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİNE GEÇİLECEK Mİ?

Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde 2021'in Mart ayına kadar devam edecek olan Kış saati uygulaması bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ülkemizde 2016 yılında kaldırılan uygulama yeniden vatandaşların gündemine gelirken "Saatler geri alınacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı.

Türkiye, 2016 yılına kadar her sene yaz ve kış saati uygulamaları ile gün ışığından daha fazla yararlanıyordu. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hükümet kış saati uygulamasına son verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor. Karara göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasının her sene yıl boyunca devam etmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Türkiye’de kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Bakanlar Kurulu:

"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."

ifadeleri ile kamuoyuna duyurdu.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanıyor. Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.