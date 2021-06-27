Türkiye'de kısıtlamalı son pazar günü

Son kez bu pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan İstanbul yolları ve meydanları havadan görüntülendi.

Koronavirüs vakalarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.

KISITLAMA GÖLGESİNDE SON PAZAR

Tüm Türkiye’de pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün son kez uygulanıyor. İstanbul’da sokaklar, caddeler ve meydanlar cumartesi akşamı saat 22.00 itibarıyla boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan turistler boş kalan İstanbul’un son kez keyfini çıkardı.

Pazar günü kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00’de son bulacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarına 1 Temmuz itibarıyla son verilmiş olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin koronavirüs tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.







