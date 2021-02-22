Türkiye'de korona aşı kampanyasında son durum

Türkiye'de uygulanan toplam korona aşısı 6.5 milyonu geçti. 5 milyon 578 bin 530 kişiye ilk dozu yapılırken bunlardan 1 milyon 71 bin 985 kişinin ise ikinci dozu da uygulandı.

Türkiye'ye Çin'den getirilen Sinovac koronavirüs aşısının uygulanmasına 14 Ocak'ta başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olmasıyla başlayan kampanyada, 1.5 ay gibi bir süre geride kaldı.

1 haftalık bir sürede 1 milyon aşı ile dünyada adından söz ettiren Türkiye'de, güçlü sağlık alt yapısı ve kalifiye sağlık çalışanı varlığıyla bu sayı her geçen gün hızla artıyor.

TOPLAM AŞI 6.5 MİLYONU GEÇTİ

Risk gruplarına göre düzenlenen aşı çizelgesine göre bugün itibarıyla uygulanan toplam aşı sayısı 6 milyon 650 bin 515'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde anlık olarak güncellenen verilere göre 2. doz aşısını yaptıranların sayısı da 1 milyonu aştı.

5 milyon 578 bin 530 kişiye ilk doz yapılırken, bunlardan 1 milyon 71 bin 985 kişinin ise ikinci dozu da uygulandı.

HARİTALI SAYAÇ

Ayrıca bakanlığın sitesinde, haritalı grafikte hangi ilde kaç kişinin ilk dozunu kaç kişinin ikinci dozunu yaptırdığı ayrıntılı bir şekilde yayınlanıyor.

İller bazında en çok aşı yapılan şehir ise 1 milyondan fazla aşı ile İstanbul oldu.