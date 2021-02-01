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    Türkiye'de korona aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti

    Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyon 842 oldu.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 09:45
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    Türkiye'de korona aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti

    Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.

    Türkiye de korona aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti #1

    Türkiye de korona aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti #2

    AYRINTILAR GELİYOR.

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