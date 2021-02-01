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- Türkiye'de korona aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti
Türkiye'de korona aşısı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyon 842 oldu.
- İHA
- 01.02.2021 - 09:45
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.
AYRINTILAR GELİYOR.