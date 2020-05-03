Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüsü yenenlerin sayısı 60 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgınında günün bilançosunu açıkladı

63 BİN 151 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bakanlığın güncellenmiş verilerine göre koronavirüsü yenenlerin sayısı 60 bini geçerek 63 bin 151'e ulaştı.

VAKA SAYISI 126 BİN 45 OLDU

Gün içinde yapılan 24 bin 1 test sonucunda 1670 korona vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 126 bin 45 oldu.

61 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da son günlerin en düşük sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 61 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 3 bin 397'ye çıktı

İYİLEŞEN HASTA SAYISI MEVCUT HASTA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, veri paylaşımını, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti." notuyla yaptı.