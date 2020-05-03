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Türkiye'de korona salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüsü yenenlerin sayısı 60 bini geçti.
- AA
- 03.05.2020 - 19:06
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgınında günün bilançosunu açıkladı
63 BİN 151 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Bakanlığın güncellenmiş verilerine göre koronavirüsü yenenlerin sayısı 60 bini geçerek 63 bin 151'e ulaştı.
VAKA SAYISI 126 BİN 45 OLDU
Gün içinde yapılan 24 bin 1 test sonucunda 1670 korona vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 126 bin 45 oldu.
61 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da son günlerin en düşük sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 61 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 3 bin 397'ye çıktı
İYİLEŞEN HASTA SAYISI MEVCUT HASTA SAYISINI GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, veri paylaşımını, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti." notuyla yaptı.